Qual è la storia del meme Sad Keanu di Keanu Reeves?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 2 settembre 2024) La fama di, oggi splendido sessantenne, nel corso degli anni ha oltrepassato quella dei personaggi interpretati ed il successo dei suoi film. Oltre che nella sua veste di attore, infatti, ha ottenuto soprattutto rispetto e simpatia come persona dall’animo attento e sensibile. Non a caso, poi, è diventato anche il protagonista di unconsiderato ormai come unadi must have. Il riferimento, ovviamente, è al Sadin cui si vede proprioseduto in totale solitudine su di una panchina con lo sguardo verso il basso e l’aria indubbiamente triste. Un’immagine che ha fatto dedurre problematiche ed uno stato interiore di profonda tristezza per l’attore, peraltro gravato da una vita molto difficile (la fuga del padre, la grave malattia della sorella e la morte della figlia e della prima moglie).