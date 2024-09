Oroscopo di settembre è il mese delle 3R | ecco i giorni più intensamente magici Le previsioni | Leone soldi! Scorpione? Non temere di esplorare le tue ombre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Se stai pensando alla ripartenza die ne stai già sentendo il peso. Se ti senti annoiato all’idea di riprendere la solita routine, rilassati. Non sarà la solita “ripartenza” E non sarà affatto la solita routine. Il cielo di questosarà molto movimentato. La noia? Dimenticala, perché non è in programma.2024 è qui per scuotere un po’ le acque! Le energie planetarie sono potenti, e la loro influenza ci guiderà verso un periodo di crescita personale e spirituale. Con un’eclissi lunare nel segno dei Pesci il 18 e l’ingresso di Mercurio nella Vergine, questosarà caratterizzato dalle 3R: riflettere riorganizzare rinnovare. Un mix tra introspezione, cambiamenti entusiasmanti e quei momenti “ah-ha!” di intensa coscienza, che ti fanno sentire come se avessi appena risolto un il cruciverba della vita.