Non c’era chimica tra me e Julia Roberts in Pretty Woman! La scena al pianoforte era improvvisata e molto sexy | l’ironia di Richard Gere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024)si è recato con la moglie Alejandra Silva, e il figlio Homer James Jigmealla Mostra del Cinema di Venezia per ritirare l’Inspirational Award durante il gala di amfAR, per la raccolta dei fondi per la ricerca contro l’Aids. Prossimamente,tornerà sul piccolo schermo nella serie ‘The Agency”, al fianco di Micheal Fassbender. Il thriller di spionaggio politico, prodotto da George Clooney, è il remake del dramma francese ‘Le Bureau des Legendes’. E poi il film che realizzerà con suo figlio. “La storia seguirà un padre ed un figlio che imparano a conoscersi”, ha detto l’attore e attivista. Nel frattempo il divo del cinema ha festeggiato i suoi 75 anni proprio a Venezia. La canzoncina “Happy birthday” intonata dal pubblico ha accoltonel corso di una masterclass, che lo ha visto protagonista insieme al suo doppiatore italiano Mario Cordova.