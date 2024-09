Nessun rimorso Strage Paderno la notizia schock | Ecco la verità perché lo ha fatto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 2 settembre 2024) Una Nazione intera si sta chiedendoLorenzo Chiaroni, 17 anni, un ragazzo apparentemente normale, bravo a scuola e con interessi sportivi sia arrivato al punto di massacrare la sua famiglia. Iniziando, con inaudita ferocia, dal fratellino 12enne, per poi infierire sulla madre e sul padre. Probabilmente non esiste una risposta valida al 100% in casi di questo genere. Per capire se si è di fronte a una psicopatologia emersa all’improvviso, bisognerà aspettare l’esito delle perizie e delle indagini. Intanto, però, gli psicologi cercano di offrire qualche appiglio a un’opinione pubblica sconcertata.a differenza di altri casi avvenuti in passato, qui non ci sono di mezzo i soldi, le violenze subite, insanabili e protratti contrasti familiari. E di fronte a questo vuoto la mente si perde.