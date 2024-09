Leclerc anima Rossa | Un giorno fantastico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Troppo bello per essere vero? Ma no. È tutto autentico. L’emozione di Carletto. La soddisfazione di Carlitos. L’appagamento di Fred. E la sobria gioia di John.. Sainz. Vasseur. Elkann. Sono i quattro moschettieri del trionfo Ferrari nel luogo iconico per antonomasia. La felicità non può essere interpretata. Conviene lasciarla descrivere in presa diretta proprio a loro. E tutto il resto è vita. Da ferraristi!. "La prima volta che ho vinto a Monza, nel 2019, era stata così emozionante sia per me che per tutta la squadra che non pensavo che, anche vincendo ancora, potesse mai più essere così speciale. E invece è successo: vedere i nostri tifosi festeggiare con noi è stato semplicementee sono felicissimo di poter condividere con loro questo secondo successo qui. Monaco e Monza sono le due gare che ho sempre desiderato vincere, perché sono troppo speciali.