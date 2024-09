La terribile storia di Dominique | per 10 anni ha drogato la moglie e l’ha fatta violentare da 51 sconosciuti Aperto il processo in Francia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Parigi, 2 settembre 2024 –P., 71, per 10hala, cercando poiche la violentassero, partecipando e riprendendo le drammatiche violenze. Per lui oggi si èilad Avignone, l’uomo era presente in aula così come la vittima, Gisàle P., 72, in tribunale con i suoi legali e i tre figli, intenzionata ad “affrontare lo sguardo” non solo dell’ex marito carnefice ma anche “dei 51 uomini” dai 26 ai 74che hanno approfittato di lei a sua insaputa, secondo uno dei suoi avvocati. Diciotto di questi erano nella gabbia degli accusati. Ilandrà avanti fino al 20 dicembre. “Si vergogna di quello che ha fatto, è imperdonabile”, ha detto ai giudici Béatrice Zavarro, l’avvocata di. Alcuni degli imputati sono comparsi in aula con occhiali scuri, altri con una mascherina anti-Covid che copre il viso.