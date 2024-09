La Stosa Virtus parte bene Al pronti via battuto Pino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Buone indicazioni dal primo test precampionato della. Nello scrimmage controFirenze i rossoblu mostrano buone cose sia a livello fisico atletico che tecnico giocando con buona intensità e interessanti trame di gioco. Al termine di 4 periodi da 10 minuti con punteggio azzerato a ogni fine quarto i rossoblu concludono conquistando 3 quarti su 4 con punteggio finale di 85-61. La primadella stagione, che deve fare a meno per vari acciacchi di Dal Maso e Baldasseroni, entra in campo con Bartoletti Calvellini Zocca Joksimovic e Gianoli nello starting five. I primi minuti di gioco vedono unapiuttosto contratta che in avvio subisce le iniziative ospiti non riuscendo a difendere. Firenze va avanti di 9, ma nel finale un sussulto locale consente alladi rifarsi sotto anche se il primo periodo se lo aggiudicaper 14-17.