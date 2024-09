La risposta di Leao dopo l' attacco di Di Canio | tre puntini e una foto che diventa virale | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il caso dell'assenza die Theo al time out chiamato da Fonseca nell'avvio di ripresa di Lazio-Milan fa discutere. Al punto che Paolo Diin tv ha messo nel mirino i due giocatori con parole durissime per stigmatizzare il comportamento, a suo dire, gravissimo di due colonne della squadra rossonera. Di fatto, nonostante le giustificazioni seguite nei giorni successivi, il gesto dei due giocatori ha avuto il retrogusto di una sorta di sfiducia, sul campo, del tecnico portoghese da parte dei senatori dello spogliatoio. Le parole di Disono state durissime: "Qui stiamo parlando di cose serie, questa è una vergogna secondo me. Non sei alla squadra dellavoro, che sei lì e ti pago il campo e puoi fare quello che vuoi, qui sei al Milan.