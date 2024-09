La provincia di Latina terra di centenari | tanti auguri a nonna Luigina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un traguardoo Oggi, Luigia Pettorosso, vedova Barbato, ha festeggiato un traguardo straordinario: il compimento dei suoi 100 anni. In occasione di questa ricorrenza speciale, il vicesindaco Massimiliano Carnevale si è recato alla festa organizzata in un locale di Borgo Carso, portando alla signora Luigia i saluti del sindaco Matilde Celentano e dell’intera amministrazione comunale. Carnevale ha augurato a Luigia di continuare a essere una luce di speranza per la sua famiglia e una memoria viva per le nuove generazioni della comunità di. Una vita ricca di esperienze Nata a Bolzano il 2 settembre 1924, Luigia Pettorosso ha vissuto in diverse città , tra cui Campobasso, prima di trasferirsi acirca sessant’anni fa, dove suo marito lavorava come ragioniere capo presso il Catasto.