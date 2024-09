La differenza tra studi e revisioni – I vaccini mRNA e il cancro

Leggi tutta la notizia su butac

(Di lunedì 2 settembre 2024) In un commento al blog, il 28 agosto 2024, un gentile lettore ci ha scritto: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813024022323?via%3Dihub vi invito a far passare il commento e a smentire i dati di taleo (loo è uscito a Maggio 2024 dopo revisione paritaria nel primo volume di maggio dell’International Journal of Biological Macromolecules). Poco prima aveva scritto un altro commento finito direttamente nella cartella spam, questo: https://www.lindipendente.online/2024/04/26/secondo-uno-o-una-sostanza-contenuta-nei--puo-accelerare-tumori-e-metastasi/ perché non smentite questo L’invito che ci viene mosso a “far passare il commento” arriva perché Disqus, da sempre, blocca in automatico tutti i commenti con link per evitare che la sezione commenti del blog possa essere usata per linkare contenuti spam o truffaldini.