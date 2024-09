Joe Biden | Accordo per il rilascio degli ostaggi vicino ma Netanyahu non fa abbastanza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il presidenteStati Uniti, Joe, ha dichiarato che unper ildetenuti da Hamas a Gaza è “molto”. Tuttavia,ha espresso critiche nei confronti del primo ministro israeliano, Benjamin, sostenendo che non stia facendoper garantire il successo di tale. Durante un incontro con i reporter,ha sottolineato l’importanza di un approccio più proattivo da parte del governo israeliano per facilitare il. Questa dichiarazione arriva in un momento delicato delle relazioni tra Stati Uniti e Israele, mentre crescono le pressioni internazionali per una soluzione rapida e pacifica della crisi umanitaria a Gaza.