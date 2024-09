Jannik Sinner Avanza Agli Ottavi di Finale degli US Open 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 2 settembre 2024) Nuovi traguardi sbloccati per. Il campione italiano di tennis, infatti, continua la sua ascesa professionale. Dopo gli ultimi risultati raggiunti in questi ultimi mesi, il tennista prosegue a ottenere nuovi riconoscimenti e tare importanti traguardi che lo portano in alto nel mondo del tennis, in Italia e nel mondo. L’ultima vittoria èUS.Âha conquistato un posto neglidiUS, dimostrando ancora una volta la sua eccezionale forma fisica e mentale. Il tennista italiano ha sconfitto l’australiano Christopher O’Connell con un netto 6-1, 6-4, 6-2, confermando il suo status di favorito in questo torneo del Grande Slam.