Incidente in autostrada | lunghe code e disagi

(Di lunedì 2 settembre 2024) VERONA – Mattinata difficile oggi, 2 settembre, sull’Serenissima, dove untra i caselli di San Bonifacio e Verona Est sta provocando notevoliin direzione Milano. Le, attualmente stimate tra il chilometro 302 e il 292, hanno raggiunto unazza di dieci chilometri, causando rallentamenti significativi per gli automobilisti. Secondo le prime informazioni, lo scontro non avrebbe provocato feriti gravi, ma l’sta avendo pesanti ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria nelle aree circostanti. Le autorità sono al lavoro per gestire il traffico e ripristinare al più presto la normale circolazione. Si consiglia agli automobilisti di evitare la zona e di prendere percorsi alternativi, se possibile. Le operazioni di soccorso sono in corso, e si attendono aggiornamenti sulla situazione nelle prossime ore.