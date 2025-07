Milano allarme grandine e violenti temporali | domenica chiusi tutti i parchi

Milano si prepara a un weekend di avventure meteorologiche estreme: temporali e grandinate minacciano la città, portando alla chiusura di tutti i parchi domenica 6 luglio. L’Unità di crisi ha deciso di proteggere cittadini e verde pubblico, prevedendo un maltempo intenso nel tardo pomeriggio e sera. Resta aggiornato e pianifica in anticipo: la sicurezza viene prima di tutto, anche se questo significa rinunciare a un’uscita all’aria aperta.

Milano, 5 luglio 2025 – Niente passeggiate domenicali nei parchi milanesi domani, 6 luglio. Il motivo della chiusura di tutte le aree verdi recintate? Il maltempo che si annuncia intenso, anche con grandinate, concentrato in particolare nel tardo pomeriggio e nella prima serata. La decisione è stata presa dall’Unità di crisi locale, che si è riunita oggi, sabato 5 luglio, nel tardo pomeriggio. La scelta è motivata dalle forti raffiche di vento, la grandine e i temporali previsti nelle prossime ore. Per domani, infatti, “pende” sulla città un avviso di criticità arancione per rischio temporali emesso dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia a partire dalla mezzanotte di oggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, allarme grandine e violenti temporali: domenica chiusi tutti i parchi

In questa notizia si parla di: milano - grandine - temporali - parchi

