Gaza Meloni ha intensificato dialogo con leader internazionali su cessate il fuoco

Giorgia Meloni si impegna in un'azione diplomatica decisiva per promuovere il cessate il fuoco a Gaza, intensificando i contatti con leader internazionali di rilievo. Dopo aver parlato con il Presidente Trump, ora rafforza le alleanze diplomatiche con l’Emiro del Qatar e altri interlocutori strategici. Un passo fondamentale verso la stabilità e la pace nella regione, che dimostra come il nostro Paese sia protagonista nel cercare soluzioni condivise e durature.

Roma, 5 lug. (askanews) – Nel quadro dei contatti avviati sin dal Vertice G7 di Kananaskis a sostegno di un cessate il fuoco a Gaza, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha intensificato il dialogo con diversi leader internazionali. Dopo aver avuto ieri un colloquio con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il Presidente Meloni ha avuto conversazioni telefoniche con l’Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, e con il Primo Ministro dello Stato d’Israele, Benjamin Netanyahu. In tutti i colloqui il Presidente Meloni ha richiamato l’urgenza di giungere a un cessate il fuoco a Gaza che permetta il rilascio degli ostaggi ancora in vita e l’accesso pieno e senza ostacoli della popolazione civile all’assistenza umanitaria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: meloni - gaza - intensificato - dialogo

Da Gaza al ReArm Eu, Meloni attesa alla Camera - Oggi alla Camera, Giorgia Meloni affronta le opposizioni sul piano di riarmo e la situazione a Gaza, dopo il dibattito al Senato.

Gaza:Meloni sente Emiro Qatar e Netanyahu,ora cessate fuoco; Gaza:Meloni sente Emiro Qatar e Netanyahu,ora cessate fuoco; Guerra in Medio Oriente, le news del 5 luglio 2025.

Gaza, Meloni ha intensificato dialogo con leader internazionali su cessate il fuoco - (askanews) – Nel quadro dei contatti avviati sin dal Vertice G7 di Kananaskis a sostegno di un cessate il fuoco a Gaza, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha in ... Secondo msn.com

Meloni intensifica il dialogo con i leader internazionali su un cessate il fuoco - Obiettivi primari il rilascio degli ostaggi ancora in vita e l'accesso pieno e senza ostacoli della popolazione civile all'assistenza umanitaria ... Segnala msn.com