Delusione Ferrari Vasseur polemico Leclerc | Tutta colpa mia…

Un colpo di scena mozzafiato scuote Silverstone: a due minuti dalla bandiera a scacchi, le Ferrari sembravano pronte a dominare, ma il destino aveva altri piani. Con Verstappen inarrestabile e le McLaren di Piastri e Norris che conquistano la vetta, il sogno di una vittoria si spegne all’ultimo respiro. Vasseur polemico e Leclerc tra le nuvole, la gara si trasforma in un campanello d’allarme per la Rossa, lasciando tutti con il fiato sospeso.

A due minuti dalla fine delle prove del Gran Premio di Formula 1 a Silverstone le Ferrari erano in prima fila, dimostrando come la macchina adesso sia competitiva, addirittura superiore alle Mc Laren di Piastri e Norris che stanno dominando il Mondiale. Ma nell’ultimo giro cambia tutto: le Mc Laren migliorano confermando la loro affidabilità, Max Verstappen fa il giro della vita e piazza la sua Red Bull davanti a tutti e i due ferraristi incappano in due errori decisivi che li fanno retrocedere nella griglia di partenza. Ovviamente le facce sono deluse, perchè il week end in Inghilterra iniziato bene venerdì era proseguito positivamente nelle libere del sabato mattina e pure fino alla Q2 delle prove ufficiali. 🔗 Leggi su Panorama.it