Il sovraffollamento delle carceri italiane è ormai una crisi annunciata, ignorata da troppo tempo. Le parole di Papa Francesco sull'indulto sono cadute nel vuoto, mentre le condizioni dei detenuti raggiungono livelli allarmanti. Una realtà che non può più essere nascosta o sottovalutata: il sistema penitenziario italiano chiede interventi concreti e immediati. La domanda è: fino a quando si continuerà a rimandare una soluzione urgente?

La situazione sta diventando insostenibile, ma c’è una parte della politica che è ferma e non si rende conto della situazione Una situazione insostenibile. E non da adesso, bensì da almeno due o forse anche tre anni. Le condizioni dei detenuti all’interno dei penitenziari italiani è a livelli di guardia e di un allarme che non bisogna trascurare affatto. Invece c’è chi lo trascura, forse perché ha paura di affrontare il tema poiché l’argomento da tanti viene ritenuto scivoloso, per fortuna non da tutti. Sovraffollamento carceri, l’opposizione insorge: “Le parole di Papa Francesco sull’indulto cadute nel vuoto. 🔗 Leggi su Cityrumors.it