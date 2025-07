Cinecittà prima di noi era come l' Urss Giuli e l' abbattimento della burocrazia

Giuli ha affermato con orgoglio che grazie a un intervento deciso e alla collaborazione con il governo, Cinecittà è tornata a splendere come non accadeva da tempo, diventando un simbolo di rinascita culturale e creativa. Un esempio concreto di come l’unità e l’innovazione possano superare le sfide più difficili, trasformando una situazione stagnante in un motore di progresso. E questa è solo l’inizio.

"Prima del nostro intervento, Cinecittà era come l'Unione Sovietica: burocrazia asfissiante, lentezze, fondi Pnrr fermi. Oggi, grazie a un governo intelligente e al lavoro fianco a fianco con il sottosegretario Lucia Borgonzoni, Cinecittà è rinata e piena di produzioni". E' quanto ha rivendicato il ministro della Cultura Alessandro Giuli dal palco della manifestazione 'Piazza Italia' organizzata da Fratelli d'Italia all'Eur. Giuli ha affermato che "fino a metà agosto 2024, Cinecittà era un cratere ribollente di nulla, con un'amministrazione discutibile e una reputazione in caduta libera. La svolta è arrivata con la nomina di Manuela Cacciamani come amministratrice delegata, capace di dialogare con il ministero e avviare un vero rilancio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Cinecittà prima di noi era come l'Urss". Giuli e l'abbattimento della burocrazia

In questa notizia si parla di: cinecittà - giuli - prima - burocrazia

Giuli, Cinecittà e il caso Kaufmann: cosa ha detto il ministro - Il caso Cinecittà e le accuse di presunti rapporti tra Francis Kaufmann e il Ministero della Cultura sono al centro dell'attenzione politica.

Cinema, la rivendicazione di Giuli: Cinecittà prima di noi era come l'Urss; Giuli: “Cinecittà rinata, ora simbolo di efficienza e produzioni internazionali”; Giuli rivendica: Abbiamo tolto l'Urss da Cinecittà.