Donnarumma travolge Musiala e gli rompe la caviglia | l’infortunio shock al Mondiale per club e le lacrime del portiere – Il video

Un episodio drammatico scuote il Mondiale per club: durante la sfida tra PSG e Bayern Monaco, Donnarumma travolge Musiala in un intervento che si conclude con un infortunio devastante. Le immagini catturano un momento di grande paura e commozione, con il portiere del PSG visibilmente scosso dalle lacrime. Un episodio che ha lasciato tutti senza parole, e che potrebbe avere ripercussioni importanti sul prosieguo del torneo.

Momenti di grande paura durante i quarti di finale del Mondiale per club nella sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, vinta dal club francese per 2-0. Jamal Musiala è stato vittima di un grave infortunio in seguito a un duro scontro con William Pacho e Gigio Donnarumma. L’episodio si è verificato quando il portiere del Psg è uscito in maniera decisa sui piedi dell’attaccante del Bayern per cercare di chiudergli lo specchio della porta. Nel tentativo di anticiparlo, Donnarumma lo ha travolto involontariamente, finendo per schiacciare la caviglia di Musiala sotto il suo corpo. Donnarumma con le mani al volto. 🔗 Leggi su Open.online

