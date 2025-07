Il caldo in Bergamasca anticipa la vendemmia Qualità ok ma il mercato frena

In Bergamasca, il caldo anticipa la vendemmia di qualità, promettendo un aumento del 15% nella produzione. Tuttavia, il mercato frena: Cantoni della cantina sociale evidenzia come il calo dei consumi di vino inizi a influire negativamente. È un momento di sfide e opportunità per gli agricoltori, che devono trovare nuovi stimoli per il settore vitivinicolo. La domanda ora è: come reagirà il mercato in questa fase di transizione?

AGRICOLTURA. Stimato un aumento della produzione intorno al 15%. Cantoni (Cantina sociale): «Il calo dei consumi di vino comincia a pesare». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Il caldo in Bergamasca anticipa la vendemmia. Qualità ok, ma il mercato frena

In questa notizia si parla di: caldo - bergamasca - anticipa - vendemmia

L’anticiclone riprende forza, ondata di caldo sulla Bergamasca - L'anticiclone torna a imperversare sulla Bergamasca, portando un'ondata di caldo intenso che farà salire i termometri alle stelle.

Il caldo in Bergamasca anticipa la vendemmia. Qualità ok, ma il mercato frena; Caldo e vendemmia anticipata in Bergamasca: qualità alta, ma consumi in calo; Olio di oliva nuovo, da inizio settembre frantoi al lavoro. Ecco dove!.

Il caldo in Bergamasca anticipa la vendemmia. Qualità ok, ma il mercato frena - Cantoni (Cantina sociale): «Il calo dei consumi di vino comincia a pesare» Il grande caldo registrato nelle ultime settimane rischia di ... ecodibergamo.it scrive

Caldo e siccità, anticipata la vendemmia in Molise - Ansa.it - La vendemmia 2024 si conferma una delle più precoci degli ultimi anni e anche in Molise, con qualche settimana di anticipo rispetto agli anni passati, si inizia a raccogliere le uve, complice il ... Da ansa.it