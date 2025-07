Turismo Italia in cima alle prefenze dei Paesi di Asia e Pacifico

L'Italia si conferma come meta preferita dai viaggiatori dell'Asia-Pacifico, con una crescita impressionante di interesse e presenze nel nostro Paese. Secondo i dati dell’Enit presentati a ILTM Singapore, nei primi cinque mesi del 2025 gli arrivi dall’area sono aumentati del 10%, con un picco di oltre 83.000 passeggeri a maggio, segnando un trend di espansione che promette di rafforzare ulteriormente il nostro ruolo nel turismo internazionale.

Cresce la domanda di turismo verso l’Italia da parte dei paesi dell’ Asia-Pacifico. Lo rileva l’ Enit sulla base dei dati presentati in occasione della fiera ILTM Singapore. Nei primi cinque mesi del 2025, infatti, gli arrivi aeroportuali in Italia da quest’area per soggiorni di almeno una notte sono cresciuti di circa il 10 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024, con un picco di passeggeri (83.400, ossia più 17,4 per cento) a maggio. La motivazione principale dei viaggi resta il turismo per vacanza e tempo libero, che rappresenta il 93,2 per cento degli arrivi (in crescita del più 10,3 per cento). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

