Calciomercato Inter la priorità Leoni e l’assalto dalla Premier per Bisseck | è rebus in difesa!

Il calciomercato dell'Inter entra nel vivo con una sfida cruciale: la priorità è rinforzare la difesa, puntando su Leoni e cercando di portare Bisseck dalla Premier. I dirigenti nerazzurri sono alle prese con un rebus strategico per garantire un ricambio generazionale efficace, mentre Marotta si prepara a muoversi con decisione. La fase decisiva del mercato è ormai alle porte, e l'Inter si gioca molto sul fronte difensivo.

Ecco come si muoverà Marotta. I dirigenti del calciomercato Inter guardano con attenzione al futuro del proprio reparto arretrato, consapevoli della necessità di un ricambio generazionale. Con Matteo Darmian (classe 1989), Francesco Acerbi (1988) e Stefan De Vrij (1992), la linea difensiva nerazzurra presenta un’età media elevata e richiede interventi mirati nella sessione estiva di mercato. Come conferma anche Sport Mediaset, la priorità è rappresentata da Giovanni Leoni, promettente centrale classe 2006 che si è messo in mostra con il Parma nella stagione appena conclusa, allenato proprio da Cristian Chivu, attuale tecnico dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com