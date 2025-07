Startlist cronometro Giro d’Italia femminile 2025 Bergamo-Bergamo | orari ordine di partenza tv streaming

Domani, 6 luglio 2025, si dà il via alla 36ª edizione del Giro d’Italia Femminile con una cronometro individuale di 14,2 km a Bergamo. Le 153 atlete si sfideranno in una sfida tutta al femminile che promette emozioni e sorprese. Scopri orari, ordine di partenza e come seguire la gara in diretta su TV e streaming, perché ogni secondo conta in questa avvincente avventura ciclistica.

La prima tappa dell’ edizione numero 36 del Giro d’Italia femminile di ciclismo su strada verrà disputata domani, domenica 6 luglio 2025: si tratta della cronometro individuale di 14.2 km con partenza ed arrivo ad Bergamo, che dovranno affrontare le 153 atlete in gara. La diretta tv in chiaro sarà disponibile su Rai 2 HD dalle ore 14.00, mentre la diretta streaming gratuita sarà fruibile su Rai Play Sport 1 12.30, con quella in abbonamento affidata a discovery+ dalle 12.50, infine la diretta live testuale integrale sarà offerta da OA Sport. CAENDARIO GIRO D’ITALIA FEMMINILE 2025. Domenica 6 luglio – Prima tappa: Bergamo-Bergamo (cronometro individuale, 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist cronometro Giro d’Italia femminile 2025, Bergamo-Bergamo: orari, ordine di partenza, tv, streaming

In questa notizia si parla di: bergamo - cronometro - giro - italia

Bergamo è pronta ad abbracciare il Giro d’Italia: domenica 6 si parte con la cronometro cittadina - Bergamo 232 si prepara ad accogliere con entusiasmo il Giro d’Italia femminile, un evento imperdibile per gli appassionati di ciclismo.

Il prossimo weekend in Lombardia sarà un'esplosione di eventi! Bergamo – Giro d’Italia Women Domenica, Bergamo ospiterà la prima tappa del Giro d’Italia Women: una cronometro individuale di circa 14 km con partenza da Chorus Life e arrivo in piazza Mat Vai su Facebook

PODCAST Tra due giorni prende il via il Giro Women e noi vi portiamo alla scoperta delle tappe più importanti, delle favorite alla vittoria e della storia di questa Corsa rosa al femminile. Si parte con una crono a Bergamo domenica, vogliamo vedervi tutt Vai su X

Giro d'Italia Women 2025, dove passa? Da Clusone ad Aprica: percorso, orari, strade chiuse per la seconda tappa; Giro d’Italia donne al via. Bergamo apre la corsa rosa. In gara quindici lombarde. E Longo Borghini per il bis; Bergamo è pronta ad abbracciare il Giro d’Italia: domenica 6 si parte con la cronometro cittadina.

Bergamo è pronta ad abbracciare il Giro d’Italia: domenica 6 si parte con la cronometro cittadina - Quella ospitata dal capoluogo è la prima di otto tappe, la seconda partirà da Clusone e si concluderà all’Aprica. Da ecodibergamo.it

Giro d’Italia donne al via. Bergamo apre la corsa rosa. In gara quindici lombarde. E Longo Borghini per il bis - Domani, con una cronometro individuale di 14,2 chilometri, scatta da Bergamo il Giro d’Italia Donne 2025. Scrive msn.com