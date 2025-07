Lunedì a Mondavio l' autore Alessio Soma col suo libro Berlinguer a Pesaro

Lunedì 5 luglio alle 21, il Chiostro San Francesco di Mondavio si anima con un evento imperdibile: l'incontro “Berlinguer a Pesaro”, tratto dall’omonimo libro di Alessio Soma, direttore dell’Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione. Un’occasione unica per riscoprire l’eredità di uno dei più grandi statisti italiani, che ancora oggi ispira valori e ideali. Non mancate, perché la memoria di Berlinguer merita di essere condivisa e approfondita.

Mondavio (PU), 5 luglio 2025 – Per lunedì alle 21, il Gruppo "Fuoritempo" ha organizzato l'incontro "Berlinguer a Pesaro", che trae il titolo dall'omonimo libro dell'autore Alessio Soma, direttore dell'Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione "E. Cappellini" di Urbino. L'appuntamento è al Chiostro San Francesco di Mondavio. "Enrico Berlinguer, nella memoria di tutti – si legge nella presentazione del lavoro -, resta un grande statista della politica italiana. Il suo carisma, la sua correttezza politica e morale, accompagnate dalla capacità di far convergere le varie correnti, lo portarono duran Il libro contestualizza storicamente la presenza di Berlinguer a Pesaro il 5 luglio 1980.

