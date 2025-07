Assegno di Inclusione 2025 | chi è esonerato dagli obblighi di attivazione al lavoro

L’Assegno di Inclusione 2025 si configura come un importante strumento di sostegno alle famiglie vulnerabili, promuovendo inclusione sociale e opportunità di lavoro. Per alcuni beneficiari, tra cui chi ha raggiunto determinate soglie di reddito o condizioni, sono previsti esoneri dagli obblighi di attivazione al lavoro, semplificando il percorso di accesso e fruizione del beneficio. Scopriamo insieme chi può beneficiarne e come funziona questa misura innovativa...

L’Assegno di Inclusione 2025 rappresenta una misura nazionale attiva contro la povertà, l’esclusione sociale e le condizioni di fragilità. Questo sostegno economico aiuta le famiglie più deboli attraverso percorsi di inclusione sociale, formazione professionale e politiche attive per il lavoro. Il contributo mensile viene accreditato sulla Carta ADI (Carta di Inclusione), una carta prepagata elettronica . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

