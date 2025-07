Dazi Usa Prandini Coldiretti | No a escalation di tensioni commerciali serve strategia Ue – Il video

In un contesto di crescenti tensioni commerciali, Coldiretti lancia un appello all’Europa: “No a un’escalation delle tensioni sui dazi USA,” afferma il presidente Prandini. La minaccia di un aumento delle tariffe dal 10% al 17% metterebbe a rischio la competitività delle imprese italiane e il sostegno economico. È fondamentale adottare una strategia condivisa per evitare danni irreparabili alle nostre eccellenze agricole e industriali.

(Agenzia Vista) Roma, 05 luglio 2025 "L'aumento delle tassazioni al 10%, pur rappresentando un elemento critico per alcuni settori, era ancora una soglia gestibile in termini di sostegno economico. Ma l'ipotesi di un innalzamento al 17% sarebbe insostenibile e rischierebbe di compromettere la competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali", ha dichiarato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, intervenendo al Forum in Masseria a Manduria. "È fondamentale – ha sottolineato Prandini – che l'Unione Europea adotti una strategia chiara e coerente, sia nell'interlocuzione con le istituzioni statunitensi che nella gestione dei rapporti commerciali.

