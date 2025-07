Trevisani | La Roma può tornare in Champions se Gasperini avrà modo di lavorare

Trevisani: La Roma può tornare in Champions se Gasperini avrà modo di lavorare. La squadra si presenta con nuovi stimoli e alcune incognite, ma sotto la guida del nuovo allenatore ha tutte le carte in regola per puntare al massimo. Nonostante una finestra di mercato ancora aperta e una rosa da completare, gli esperti già ipotizzano un futuro promettente, confidando che questa stagione possa segnare il rilancio giallorosso.

La Roma si affaccia alla nuova stagione con nuovi stimoli e diverse incognite. Alla guida della squadra ci sarà Gian Piero Gasperini, che raccoglie il timone lasciato da Claudio Ranieri – entrato ufficialmente nei quadri dirigenziali – con l’obiettivo di conquistare un posto in Champions League. Nonostante la finestra estiva di mercato sia appena iniziata e la rosa sia ancora incompleta, gli addetti ai lavori hanno iniziato ad ipotizzare l’andamento della formazione giallorossa nella prossima annata. Trevisani: “La squadra non sarà subito pronta a recepire tutto quello che Gasperini dice”. Riccardo Trevisani, giornalista ed opinionista Tv, è intervenuto sul canale YouTube della pagina Cronache di Spogliatoio durante il format “Cronache by Night”, soffermandosi sulla nuova Roma di Gasperini e sul comportamento da parte dell’ambiente capitolino da inizio stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Trevisani: “La Roma può tornare in Champions se Gasperini avrà modo di lavorare”

In questa notizia si parla di: roma - champions - gasperini - trevisani

Roma, sogno Champions vivo fino all’ultima giornata: la rinascita passa dagli scontri diretti - La Roma si avvicina all'ultima giornata di campionato con una certezza matematica: la qualificazione alle coppe europee.

? #Trevisani: "La #Roma tornerà in Champions se a #Gasperini daranno tempo" #ASRoma Vai su X

Riccardo Trevisani analizza come l’ambiente romano accoglierà Gasperini e quanto la figura di Ranieri può influenzare le opinioni sul nuovo allenatore. #cronachedispogliatoio Vai su Facebook

Trevisani: “Se Gasperini avrà tempo di lavorare la Roma tornerà sicuro in Champions”; Trevisani: 'Se Gasperini avrà tempo di lavorare la Roma tornerà sicuro in Champions'; Trevisani: Inter tra Scudetto e Champions, vi spiego tutto.

Roma, rivoluzione Gasperini: Massara punta sei rinforzi per la Champions - Lucumí, Wesley, Doukouré e Haraldsson i primi obiettivi di mercato giallorosso. Riporta lifestyleblog.it

La nuova Roma di Gasperini: il cammino verso la Champions - Roma news - eu Tanto lavoro per riportare nel minor tempo possibile la Roma in Champions League. Secondo informazione.it