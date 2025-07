Vlahovic Juve il serbo ha fatto una precisa richiesta | si delinea il suo futuro? C’è una nuova soluzione per vederlo ancora in bianconero

Dusan Vlahovic, il talentuoso attaccante serbo della Juventus, ha fatto una richiesta chiara sul suo futuro, aprendo nuove prospettive per i bianconeri. Con l’interesse di club come il Galatasaray, si delineano soluzioni innovative per mantenere Vlahovic in maglia Juventus o trovare la strada migliore per entrambe le parti. La situazione resta calda e aggiornata, promettendo sviluppi emozionanti nelle prossime settimane. Restate con noi per tutte le novità sul mercato!

Vlahovic Juve, il serbo ha fatto una precisa richiesta per il suo futuro: tutti gli aggiornamenti sull’attaccante. La situazione di Dusan Vlahovic continua a tenere banco per il calciomercato Juventus, con il futuro dell’attaccante serbo che è ancora incerto. Come riportato dal giornalista di Sky Sport, Manuele Baiocchini, il calciatore ha ricevuto interessamenti da club come il Galatasaray e altre squadre arabo-saudite, ma la sua volontà è quella di rimanere in Europa, preferibilmente in un club di prima fascia. La Juve, quindi, sta valutando la situazione ma non ha ricevuto ancora offerte concrete che possano soddisfare le aspettative della società e quelle del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, il serbo ha fatto una precisa richiesta: si delinea il suo futuro? C’è una nuova soluzione per vederlo ancora in bianconero

Vlahovic Juve: nuovo messaggio di Tudor all’attaccante serbo. Ecco cosa si aspetta l’allenatore in queste ultime due partite - Igor Tudor ha inviato un chiaro messaggio a Dusan Vlahovic alla vigilia di Juve-Udinese, sottolineando l'importanza delle ultime due partite per l'attaccante serbo.

#Vlahovic rischia di mettere la #Juve nei guai Come riportato dalla Gazzetta il serbo potrebbe decidere di restare fino alla scadenza dell’attuale accordo. Di fatto bloccherebbe il mercato in entrata L’ARTICOLO DI http://JUVENTUSNEWS24.COM LO T Vai su X

VLAHOVIC NON È PIÙ UN CALCIATORE DELLA JUVE”.Nuova pista per l'addio del serbo alla Juventus. https://bit.ly/4eSGwbT Vai su Facebook

