A che ora parte Elisa Longo Borghini nella cronometro del Giro d’Italia femminile 2025 | n di pettorale programma tv

Elisa Longo Borghini, in maglia numero 1, si prepara a sfrecciare nella cronometro individuale del Giro d’Italia femminile 2025. Con partenza alle 14:07 da Bergamo, la campionessa italiana chiuderà questa prova di 14,2 km, inaugurando l’edizione numero 36 della corsa rosa. Sarà un momento cruciale per scoprire se la lunga preparazione si trasformerà in vittoria. L’attesa è tutta per conoscere il suo risultato e il suo posizionamento finale!

Elisa Longo Borghini, che indosserà il dorsale numero 1, sarà la 153ma ed ultima atleta in gara a partire nella della cronometro individuale di 14.2 km con partenza ed arrivo ad Bergamo, che inaugurerà l’ edizione numero 36 del Giro d’Italia femminile di ciclismo su strada. La prima tappa della manifestazione verrà disputata domani, domenica 6 luglio 2025: la ciclista italiana dell’ UAE Team ADQ scatterà alle ore 14.07, mentre il suo arrivo è previsto attorno alle ore 14.30 circa. Nel complesso saranno 153 le atlete in gara. La diretta tv in chiaro sarà disponibile su Rai 2 HD dalle ore 14.00, mentre la diretta streaming gratuita sarà fruibile su Rai Play Sport 1 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora parte Elisa Longo Borghini nella cronometro del Giro d’Italia femminile 2025: n. di pettorale, programma, tv

