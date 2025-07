Chi era Thomas D' Alba l' insegnante combattente morto in Ucraina

Quarant'anni, musicista ed ex paracadutista della Folgore originario di Legnano, ha perso la vita nella regione di Sumy. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi era Thomas D'Alba, l'insegnante combattente morto in Ucraina

