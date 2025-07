Pulisic la stella polare del Milan | Allegri lo vuole al centro del progetto

L’estate rossonera segna un nuovo capitolo, tra addii e rinascite. Mentre il Milan si prepara a voltare pagina con cambiamenti importanti, c’è una certezza: Christian Pulisic si conferma la stella polare del progetto di Allegri. Un investimento strategico che promette di illuminare il futuro rossonero, portando energia e qualità al cuore del gioco. E ora, il sogno di una squadra competitiva prende forma.

Il Milan sta vivendo un'estate di profondi cambiamenti, con l'addio di Tijjani Reijnders, ma ci sono anche dei punti fermi: Christian Pulisic.

PAGELLE E TABELLINO MILAN-BOLOGNA 0-1: Ndoye fa il fenomeno, delusione Pulisic! - Il Milan è stato superato dal Bologna nella finale di Coppa Italia, disputata allo stadio Olimpico. Dopo un primo tempo caratterizzato da controversie e occasioni, Ndoye ha sbloccato la partita al 53esimo, portando i rossoblù alla vittoria.

