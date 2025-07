Preghiera della sera del 5 Luglio 2025 | Ti rendo grazie Signore

In un mondo che corre veloce, trovare un momento di pace e gratitudine è un dono prezioso. La preghiera della sera del 5 luglio 2025 ci invita a rivolgerci con umiltà e fiducia alla Beata Maria Vergine, chiedendo il suo sostegno nei momenti più difficili. Solo pochi minuti di introspezione possono riscaldare il cuore e rafforzare la nostra fede, aiutandoci a trovare serenità anche nelle prove più dure.

"Ti rendo grazie Signore". Questo Sabato con la preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t'imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l'ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti,.

