LIVE Sonego-Nakashima 6-7 7-6 7-6 3-6 7-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | CHE CUORE!! L’azzurro vince una battaglia di 5 ore e vola agli ottavi

Una battaglia epica sul centrale di Wimbledon 2025: Lorenzo Sonego e Brandon Nakashima si sono sfidati in un duello mozzafiato di cinque ore, scritto con passione e tenacia. Dopo una partita combattuta fino all'ultimo punto, l’azzurro si impone agli ottavi, regalando emozioni indimenticabili ai tifosi italiani. Clicca qui per seguire in tempo reale questa incredibile vittoria che resterà nella storia del tennis.

20.48 Applausi per entrambi i giocatori!! Nel tennis si gioca in due e se quest'oggi abbiamo assistito ad una partita bellissima è merito sia di Lorenzo Sonego che di Brandon Nakashima. Entrambi si sono dati battaglia per 5 ore con la differenza che è stata fatta solamente da pochissimi punti. 20.46 6-7, 7-6, 7-6, 3-6, 7-6 GIOCO, PARTITA ED INCONTRO LORENZO SONEGO!!! CON IL SECONDO ACE CONSECUTIVO L'ITALIANO METTE LA PAROLA FINE SU UN INCONTRO STREPITOSO! Dopo il cambio campo Sonego servirà da destra per chiudere la partita ed andare agli ottavi. 9-3 ACEEEEEEEE!!!! È il primo ace del set per Lorenzo Sonego che si procura 6 match point.

