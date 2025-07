Chi affronterà Flavio Cobolli agli ottavi di Wimbledon? Un Campione Slam che cerca la rivincita

Preparato a sfidare un campione Slam in cerca di rivincita, Flavio Cobolli si prepara ad affrontare Marin Cilic agli ottavi di Wimbledon 2025. Dopo aver brillato contro Jakub Mensik e aver superato avversari di spessore come Jack Draper e Jaume Munar, il nostro talento romano si trova ora di fronte a una sfida cruciale. La sua determinazione e il suo talento saranno messi alla prova in uno dei match più emozionanti del torneo, e tutti aspettiamo di scoprire se riuscirà a continuare la sua corsa.

Flavio Cobolli affronterà il croato Marin Cilic agli ottavi di Wimbledon 2025: dopo aver firmato una prestazione di lusso contro il quotato Jakub Mensik, il tennista romano se la dovrà ora vedere contro l’insidioso balcanico, uscito vittorioso da un match ostico con lo spagnolo Jaume Munar dopo essere riuscito a eliminare il britannico Jack Draper (numero 4 del mondo). Si preannuncia dunque un match durissimo per il nostro portacolori, che si troverà di fronte un veterano dalla sconfinata caratura tecnica. Marin Cilic ha 36 anni, ma ha ancora da spegnere qualche cartuccia in coda a una carriera gloriosa: stiamo parlando di un Campione Slam, visto che ha vinto gli US Open nel 2014 e ha inoltre raggiunto la finale proprio a Wimbledon nel 2017 e agli Australian Open nel 2018 (in entrambi i casi venne sconfitto dallo svizzero Roger Federer). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi affronterà Flavio Cobolli agli ottavi di Wimbledon? Un Campione Slam che cerca la rivincita

Continua a brillare Flavio Cobolli sull’erba di Londra. Il tennista romano supera nettamente Jakub Mensik, in 1h48 e con i parziali di 6-2/6-4/6-2. Per Cobolli, che affronterà uno tra Cilic e Munar, è il primo ottavo di finale raggiunto in uno Slam. Filippo Gher Vai su X

EROICO COBOLLI ? Esordio vincente su erba per il classe 2002 che in 2 ore e 45 elimina la stellina Joao Fonseca con il punteggio di (5-7; 7-6(3); 7-6(8)) Flavio nel tie break decisivo annulla anche un match point prima di trionfare Agli ottavi l’azzurro Vai su Facebook

