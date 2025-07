juventus caccia al nuovo faro del centrocampo

La Juventus si prepara a rivoluzionare il cuore del suo centrocampo, cercando il nuovo faro capace di guidare il reparto verso traguardi ambiziosi. Con Sandro Tonali in cima alla lista dei desideri, la società punta a rinforzare la mediana con talento e solidità , elementi fondamentali per competere ai massimi livelli. La sfida è aperta: riuscirà la Juventus a convincere il Newcastle e assicurarsi il gioiello italiano?

La Juventus è al lavoro per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di dare solidità e qualità al reparto. Sandro Tonali, stella del Newcastle United, è il sogno principale. Il centrocampista italiano, valutato circa 60 milioni di euro, ha dimostrato in Premier League un mix di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it