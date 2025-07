Cobolli | Cosa mi manca? Solo la mia ragazza e Bove

Dopo una vittoria emozionante a Wimbledon, Flavio Cobolli si confida: “Mi manca solo la mia ragazza e Bove”. Le sue parole rivelano quanto il supporto di amici e l’amore siano fondamentali nel percorso di un atleta. Una giornata da ricordare, ma anche un dolce pensiero per il suo grande amico, che rende questa vittoria ancora più speciale.

Le parole di Flavio Cobolli al termine della partita vinta contro Jakub Mensik al terzo turno di Wimbledon. Per il tennista azzurro anche un pensiero per il calciatore Edorardo Bove, suo grande amico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cobolli: "Cosa mi manca? Solo la mia ragazza e Bove"

Cobolli tra Wimbledon e Roma: “Quella finale mi ha cambiato. E anche Bove…” - In autostrada, tra sogni e sfide, Flavio Cobolli si apre come un libro aperto, rivelando come la passione per il tennis e quella per la Roma abbiano plasmato il suo carattere e il suo percorso.

Sinner: "Vorrei andare a vedere la F1, ma devo allenarmi". Cobolli: "Ora aspetto Bove a Wimbledon"

Flavio Cobolli arriva in conferenza stampa con un super mood ? "A mezzanotte dal caldo mi sono messo sul divano, che era di pelle, fresco. Solo che ogni 20 minuti dovevo cambiare posizione. Allora a un certo punto mi sono messo 5 minuti nel frigo.

