Dopo 12 anni finisce l' attesa di Castel Gandolfo | Papa Leone ritorna per le vacanze

Un ritorno atteso 12 anni. Domenica pomeriggio Papa Leone XIV si trasferir√† a Castel Gandolfo per un periodo di vacanza. Il Pontefice rester√† sul lago fino al 20 luglio. Tre le date principali in queste due settimane di permanenza nel paese alle porte di Roma che San Giovanni Paolo II definiva "il Vaticano Secondo". Il 9 luglio, nel Borgo Laudato s√¨, Prevost celebrer√† la messa con per la tutela del Creato. La prima in assoluto, nel decimo anniversario dell'Enciclica 'Laudato S√¨' di Papa Francesco e dopo l'approvazione del formulario dedicato. Il 13 il Papa celebrer√† messa nella parrocchia di Castel Gandolfo e poi reciter√† l'Angelus in Piazza della Libert√†, davanti al Palazzo Apostolico.