Gaza Meloni sente l’emiro del Qatar e Netanyahu | pressing sulla tregua e il rilascio degli ostaggi

Gaza, Meloni intensifica i colloqui internazionali per promuovere la pace. La premier ha ascoltato le istanze dell’Emiro del Qatar e di Netanyahu, stringendo un fronte unito nel pressing sulla tregua e sul rilascio degli ostaggi. Dopo il G7 di Kananaskis, ogni dialogo si fa decisivo: in un contesto internazionale complesso, l’Italia si impegna a favorire un cessate il fuoco duraturo, sperando in una svolta significativa per la pace nella regione.

Nel quadro dei contatti avviati sin dal G7 di Kananaskis a sostegno di un cessate il fuoco a Gaza, la premier Giorgia Meloni ha intensificato il dialogo con diversi leader internazionali. Dopo il colloquio con il presidente Usa, Donald Trump, ha sentito telefonicamente l’Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Gaza, Meloni intensifica colloqui internazionali. In tutti i colloqui – riferiscono fonti di Palazzo Chigi – la premier ha richiamato l’urgenza di giungere a un cessate il fuoco a Gaza che permetta il rilascio degli ostaggi ancora in vita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gaza, Meloni sente l’emiro del Qatar e Netanyahu: pressing sulla tregua e il rilascio degli ostaggi

Da Gaza al ReArm Eu, Meloni attesa alla Camera - Oggi alla Camera, Giorgia Meloni affronta le opposizioni sul piano di riarmo e la situazione a Gaza, dopo il dibattito al Senato.

