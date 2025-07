Box Office USA | Jurassic World | La Rinascita conquista il 4 luglio

Dopo aver debuttato con un successo strepitoso, "Jurassic World: La Rinascita" si prepara a dominare il Box Office USA anche durante il 4 luglio, il giorno del tradizionale picco di incassi estivi. Le stime aggiornate di Deadline indicano che questo blockbuster potrebbe segnare una nuova vetta per la saga, confermando nuovamente il suo status di colonna portante del cinema di massa. Ma andiamo per ordine. Dopo aver…

Jurassic World: La Rinascita sta conquistando il pubblico americano, ed il risultato al Box Office USA potrebbe essere monstre. Questo pomeriggio Deadline ha offerto un aggiornamento relativo ai dati di incasso del film al botteghino nordamericano. Nel particolare l'articolo della nota rivista si è soffermato sul 4 luglio, offrendo tra l'altro stime di incasso riviste sui primi cinque giorni di programmazione. Ma andiamo per ordine. Dopo aver ottenuto lo scorso 2 luglio un convincente opening day da 30.5 milioni di dollari (anteprime incluse), Jurassic World: La Rinascita ha raccolto altri 25.3 milioni nella giornata di giovedì 3 luglio, per poi piazzare un 4 luglio (festivo per gli USA) da 26.