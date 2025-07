Società partecipate stoccata di Cantone su trasparenza e conflitto d’interesse

La recente dichiarazione di Cantone sulle società partecipate sottolinea l'importanza di mantenere alta l’attenzione sulla trasparenza e il conflitto di interesse. In un contesto in cui questi principi sono ancora troppo spesso sottovalutati o banalizzati, è fondamentale vigilare affinché la trasparenza non diventi solo un adempimento formale, ma si confermi come uno strumento efficace di legalità e prevenzione, soprattutto nei settori più delicati e sensibili della pubblica amministrazione.

“Occorre tenere alta l’attenzione, perché la trasparenza, arrivata tardi nel nostro Paese, non venga ‘sporcata’ da persone senza scrupoli. La trasparenza non è solo un principio astratto, ma uno strumento concreto di prevenzione. È essenziale che non venga banalizzata né ridotta a un adempimento formale. Abbiamo il dovere di vigilare affinché non si trasformi in una vetrina vuota, ma resti un presidio di legalità, soprattutto nei settori più esposti a opacità e conflitti di interesse. La credibilità delle istituzioni passa anche dalla capacità di rendere conto delle proprie scelte in modo chiaro, accessibile e tempestivo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

