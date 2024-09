Il Times elogia Ravenna e Comacchio come alternative tranquille a Venezia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Bologna, 2 settembre 2024 – In Emilia-Romagna ci sono due luoghi ‘segreti’, in grado di offrire un mix magico di atmosfere e rappresentare, perciò, un’alternativa valida a, senza la folla che contraddistingue la città lagunare: questi due luoghi sono. È così che ildi Londra - uno dei quotidiani più prestigiosi al mondo (fondato nel 1785), letto ogni giorno da 24 milioni di persone, con oltre 46 milioni di visitor mensili del sito web - racconta, in un lungo articolo,e tutta l’area del parco del Delta del Po. La penna è quella del giornalista britannico Norman Miller, ospite di un viaggio stampa organizzato dall’ufficio turistico regionale lo scorso giugno.