Il miglior battesimo per il nuovo asfalto

(Di lunedì 2 settembre 2024) "È stato ilper il, il modoe per festeggiare i lavori fatti. E abbiamo smentito chi pensava che non fossimo all’altezza". Il presidente di Aci, Angelo Sticchi Damiani, chiude "l’indimenticabile" weekend del 95° Gran premio a Monza pensando già a domani. Al futuro del circuito. Ai prossimi lavori che la Formula 1 chiede e al rinnovo del contratto per restare nel Mondiale oltre il 2025, l’ultimo anno coperto da un accordo. Ma "le cose difficili non ci spaventano affatto – mette i puntini Sticchi Damiani –. L’importante è essere tutti uniti nell’affrontare un discorso complesso, ma che è assolutamente alla nostra portata". Da ingegnere fa parlare i numeri.