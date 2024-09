Fiesole Roberto Saviano in scena al Teatro Romano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Firenze, 2 settembre 2024 -torna ine con un recital tratto dal suo nuovo libro ‘Noi due ci apparteniamo’ edito da Fuori. Appuntamento il 3 settembre aldi. Due regine del narcotraffico s’incontrano in un’asfittica prigione cilena, fra loro scoppia un amore. Uno spietato boss della camorra vaga per il mondo in cerca della giovane ragazza che gli ha spezzato il cuore. Il super boss che spende gli ultimi scampoli della sua latitanza barcamenandosi fra i ricordi e fra i letti delle sue tante amanti. Un feroce killer della ‘ndrangheta fa coming out e va a convivere con il suo compagno, scatenando le ire del clan.