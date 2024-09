Disney+ le uscite di settembre 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Aarricchisce il proprio catalogo con diverse novità che spaziano da un nuovo capitolo della franchise ‘LEGO Star Wars’ a una nuova mini-serie della Marvel, fino alla moda e all’intrattenimento, per non dimenticare alcune magiche avventure per i più piccoli. ‘LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy’ Debutta il 13la nuova serie animata ambientata nell'universo di Star Wars. L’omonima galassia è scossa quando viene scoperto un potente artefatto nascosto in un antico tempio Jedi. Da quel momento, Sig si ritrova coinvolto in un’avventura in una galassia profondamente trasformata, dove i buoni diventano cattivi, i cattivi diventano buoni, e il destino di tutti dipende dalla capacità di Sig di ricostruire l’equilibrio. ‘In Vogue: The 90s’ (stagione 1) Ecco un altro esordio, sempre il 13