Dalla seconda parte della quarta stagione di Emily in Paris a Tutto chiede salvezza 2 Cosa vedere a settembre su Netflix

(Di lunedì 2 settembre 2024) Dain4 a2, dal film dispotico Uglies alla docu-serie Apollo 13. Ecco 10 titoli tra serie tv e film da non perdere su2024. The Perfect CoupleMiniserie. Dal 5Basata sull’omonimo romanzo di Elin Hilderbrand del 2018, la miniserie thriller in sei episodi racconta la storia di una ragazza che sta per sposare l’erede di una delle famiglie più ricche di Nantucket, isola sud di capo Cod, in Massachusetts. Apollo 13: una storia di sopravvivenzaDocuserie. Dal 5Diretta da Peter Middleton, questa docu-serie racconta una delle pagine più drammatiche e intensestoria aerospaziale americana. Siamo nel 1970, a soli nove mesi dall’atterraggio di Neil Armstrong sulla Luna.