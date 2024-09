Barella e il recupero per Monza-Inter | l’iter previsto per il rientro in campo – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024) Nicolòsi opererà al setto nasale per risolvere un problema di sinusite che gli impedisce di respirare al meglio. Nella giornata di oggi sarà successivamente dimesso per poter intraprendere il percorso diin vista di. LA SITUAZIONE – Nicolò, centrocampista dell’, tornerà già nella giornata di oggi, 2 settembre, a casa dopo aver subito un’operazione al naso per superare il problema di sinusite da lui avvertito da tempo. Il calciatore nerazzurro, ovviamente non convocato dalla Nazionale per gli impegni di Nations League dell’Italia, intraprenderà un percorso personalizzato in questa settimana per poter prepararsi alle prossime sfide con la maglia dei meneghini.