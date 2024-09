Wolfs - Lupi Solitari la recensione | grazie a dio per averci regalato George Clooney e Brad Pitt

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 1 settembre 2024) Coppia spaiata in una gelida notte newyorkese: quello di Jon Watts è il cinema pop che più ci piace. Anche (e soprattutto) per merito di una straordinaria coppia di protagonisti (che tanto ricordano Walter Matthau e Jack Lemmon). Su Apple TV+ dal 27 settembre. È il cinema pop che ci piace. Sagace, arguto, giggione. Quel cinema che amiamo, per il suo essere sempre a favore di spettatore. Dietro, uno sguardo vispo e vibrante, che procede lento solo all'apparenza. Perché,di Jon Watts, si muove invece veloce, tanto nella dinamicità dei dialoghi, tanto nella messa in scena. Botta e risposta. Azione e reazione. E mentre il film scorrere sullo schermo della sala Grande di Venezia, dove è stato presentato fuori concorso, non possiamo non pensare a quanto sia banalizzante rilasciare il film direttamente in streaming (lo vediamo su Apple TV+ dal