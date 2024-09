Terminator Zero è una serie animata violenta disperata e bellissima figlia di molti mondi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 1 settembre 2024) NellaNetflixle commistioni culturali tra distopia americana e orientale si sprecano (per esempio, ancora prima del primo minuto, vediamo una delle protagoniste con solo quattro colpi nell’arma, in un possibile esempio di tetrafobia, una paura molto radicata nella cultura orientale). Ti trovi in un mondo nato come blockbuster americano eppure ti senti al contempo immerso nel modus creativo (e operandi) di una tradizione che ha partorito cult come Ghost in the Shell e il loro incontro genera un prodotto d’impatto intenso e immediato, che arricchisce e insieme celebra un universo narrativo solido e insieme ricco di potenzialità ancora inespresse. Lo stile nipponico di IG Production, coadiuvato dai colleghi USA di Skydance, gronda allo stesso modo tecnologia e sangue.