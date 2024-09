Oroscopo Paolo Fox settimana 2-8 settembre 2024 con classifica stelle

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di domenica 1 settembre 2024) Cosa ha in serbo l'diFox per ladal 2 all'8? Il transito di Marte in Cancro sarà a dir poco significativo, in quanto i nati di questo segno d'acqua saranno favoriti sia in amore che sul lavoro. Bene anche lo Scorpione e l'Ariete, mentre l'agitazione scompiglierà l'animo del Capricorno. Approfondiamo le previsioni astrologicheli diFox, scoprendo anche lafortunata da 3 a 5leFox dal 2 all'8: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: incontri e conferme per te. Accetta un invito e divertiti, oppure frequenta i luoghi migliori. Lavoro:valida per questo settore. Chi lavora a contatto con il pubblico sarà molto più intraprendente che mai, anche se un po' di nervosismo sarà da mettere in conto. Fortuna: giovedì e venerdì si prevedono complicati.