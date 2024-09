Nel 2018 persero la vita due giovani sciatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Purtroppo, questo drammatico evento non è un caso isolato. Negli ultimi anni, la comunità riminese ha già dovuto fare i conti con altre tragedie simili, in cui la passione per la montagna si è trasformata in una fatale avventura. Ilè stato un anno nero per gliriminesi. Il 23 gennaio Fabrizio Aspromonte, 32 anni (nella foto), originario della Puglia ma da tempo residente a Rimini, aveva perso ladopo un drammatico incidente con gli sci sulle piste di Folgarida. Aspromonte lavorava come insegnante all’istituto alberghiero ‘Malatesta’, dove era molto amato dagli studenti: il 32enne stava scendendo su una pista nera, quando ha perso il controllo, andando a sbattere contro un albero. Lo schianto è stato violentissimo e per lui non c’è stato nulla da fare.